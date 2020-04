Politie Suriname onderzoekt inval veiligheidsdienst na ophef

De Surinaamse politie onderzoekt een gewelddadige inval door vier gewapende mannen van de veiligheidsdienst bij een militair die daarbij is mishandeld. Het slachtoffer is ook politicus. Een van de overvallers zou de Nederlandse nationaliteit hebben. Het incident zorgt voor veel verontwaardiging in de Surinaamse samenleving.

De baas van het Surinaamse Openbaar Ministerie, Roy Baidjnath Panday, heeft in een interview op de Surinaamse radio gezegd dat de veiligheidsdienst, een soort geheime dienst, geen opsporingsbevoegdheid heeft en de inval dus niet mocht doen. Volgens het hoofd van de veiligheidsdienst, Danielle Veira, heeft de inval met de staatsveiligheid te maken. Meer informatie wilde ze niet geven.

De mishandelde militair staat op de lijst van de partij Strei! (Strijd) voor de verkiezingen van 25 mei. Omdat de partij zich zorgen maakt over de veiligheid van haar kandidaat, heeft partijvoorzitter Maisha Neus hulp gevraagd aan enkele ambassades, waaronder die van Nederland.

Inmiddels hebben meerdere politieke partijen en mensenrechtenorganisaties hun afkeuring over de inval uitgesproken. Chan Santokhi, voorzitter van de grootste oppositiepartij VHP en oud-minister van Justitie en Politie, vindt dat de regering zo snel mogelijk duidelijkheid moet geven over deze zaak. Dat een Nederlander bij de inval betrokken was, zorgt volgens hem voor extra onrust in de samenleving.