Politie schiet man dood na telefoongrap

In de Amerikaanse staat Kansas heeft een man een telefoongrap met de dood moeten bekopen toen de politie na een melding zijn huis omsingelde en hem doodschoot. De aanstichter, een 25-jarige man, is in Los Angeles gearresteerd, meldt NBC News.

De verdachte zou het Amerikaanse noodnummer 911 hebben gebeld met een verzonnen verhaal. De ‘grappenmaker’ vertelde dat zijn vader was neergeschoten en familieleden werden gegijzeld. Ook zei hij dat benzine in het huis was verspreid en meldde vervolgens het adres van het slachtoffer.

De politie maakte zich op voor een gijzeling. Toen het nietsvermoedende slachtoffer naar de deur liep, vroeg de politie hem zijn handen boven zijn hoofd te doen. Maar volgens een politiechef ging zijn hand naar zijn middel en loste een agent daarop een schot, dat fataal bleek. Van een gijzeling was geen sprake.

De man die had gebeld was in 2015 als eens vervolgd voor valse bommeldingen. Politie onderzoekt of een conflict online mogelijk aanleiding was voor de grap. De agent die schoot is voorlopig non-actief vanwege het onderzoek.