De politie heeft een einde gemaakt aan een gijzeling in een apotheek in het complex van het Keulse centraal station. De man, die een vrouw gijzelde, is daarbij zwaargewond geraakt. De vrouw raakte lichtgewond.

Het station werd ontruimd. Er zijn schoten gelost.

Het is niet duidelijk of de man een terroristisch motief had voor zijn daad.