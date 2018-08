Politicus India als Hitler naar parlement

Een Indiase politicus heeft verkleed als Adolf Hitler zijn opwachting gemaakt in het parlement. Naramalli Sivaprasad kwam meer geld eisen voor de ontwikkeling van zijn deelstaat in het zuiden van India. Hij klaagde dat premier Narendra Modi dat heeft toegezegd, maar die belofte niet waarmaakt.

Sivaprasad had zichzelf onder meer voorzien van het kenmerkende snorretje van de nazileider. Ook droeg hij een jasje met een hakenkruis en bracht de Hitlergroet. Geen van zijn collega’s leek te protesteren tegen het optreden van het parlementariër, die premier Modi naar eigen zeggen wilde oproepen niet in de voetsporen van Hitler te treden.

De politicus heeft zich al eerder verkleed om bepaalde zaken voor het voetlicht te brengen. Hij trok in het verleden onder meer de kleren aan van een herder, een moslimgeestelijke en een vrouw.

Hitler wordt in India, waar niet iedereen bekend is met de Holocaust, vaak gezien als een fascinerend persoon. Veel mensen zien hem meer als een sterke leider dan als een massamoordenaar. Ook kan zijn boek Mein Kampf gewoon worden gekocht in veel boekenwinkels.