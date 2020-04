Politici thuis voor de camera

Het Britse Lagerhuis heeft deze week moderne geschiedenis geschreven. Het was woensdag de eerste keer ooit dat het parlement een debat via live videogesprekken voerde. Dat was een dag eerder mogelijk gemaakt via een motie. Hoewel het merendeel van de parlementariërs vanuit huis het debat volgde, bleven de huisregels van het Lagerhuis gewoon gelden. Ook de kledingregels bleven intact, om te voorkomen dat leden in een pyjama voor de camera zouden verschijnen.

Klik op de foto om de fotoserie te bekijken.

Naast het unieke van de digitale debatten en de vrijwel lege groene bankjes die normaal gesproken tijdens het vragenuurtje propvol zitten, was het woensdag ook om een andere reden een bijzondere dag in Westminster. Het was de eerste keer dat de nieuwe leider van oppositiepartij Labour, Keir Starmer, tijdens het beroemde vragenrondje met de premier in het Lagerhuis het opnam tegen de regeringspartij van premier Boris Johnson. Minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, viel tevens voor het eerst in voor de zieke premier.

Het is in het Britse parlement gebruikelijk dat de oppositieleider zelf geen vragen stelt tijdens het vragenuurtje als de premier er niet is. Als de premier een vervanger naar voren schuift, doet de oppositieleider dat normaal gesproken ook. Toch is de huidige situatie volgens Starmer zo uitzonderlijk vanwege de coronacrisis in het land, dat die ongeschreven regel woensdag door hem werd verbroken.