Poetin wil geen wapenwedloop

De Russische president Vladimir Poetin heeft na zijn verkiezingsoverwinning gezegd geen wapenwedloop te willen. Hij gaf tijdens een bijeenkomst met door hem verslagen kandidaten aan de nadruk te willen leggen op het oplossen van binnenlandse problemen.

De 65-jarige Poetin maakte duidelijk meer te willen investeren in onderwijs, infrastructuur en de gezondheidszorg. De militaire uitgaven zouden wat hem betreft juist omlaag kunnen. „Niemand is van plan een wapenwedloop in een stroomversnelling te brengen”, stelde de Russische leider, die is herkozen met ongeveer 76 procent van de stemmen.

Poetin zei maandag dat Rusland behoefte heeft aan een constructieve dialoog met internationale partners. „We zullen alles doen om geschillen met onze partners op te lossen via politieke en diplomatieke kanalen”, beloofde hij.

De verzoenende houding van Poetin staat in contrast met zijn spierballentaal in de aanloop naar de verkiezingen. Zo presenteerde hij recentelijk nog tal van hypermoderne wapens, die in sommige gevallen nog in ontwikkeling zouden zijn. Het ging onder meer om een ballistische raket „met vrijwel onbeperkt bereik” en onderwaterdrones met nucleaire aandrijving.

Het Kremlin botste de afgelopen jaren regelmatig met het Westen. De Russische betrokkenheid bij de conflicten in Oekraïne en Syrië, beschuldigingen van cyberaanvallen en diverse andere kwesties hebben de relatie tussen Moskou en westerse hoofdsteden onder druk gezet.