Poetin stelt grenzen aan Israëlische aanvalsacties in Syrië

Israël blijft optreden tegen infiltraties vanuit Syrië en tegen de vestiging van Iran daar. Maar het moet wel met de Russen rekening houden.

Zaterdagavond zei de Israëlische premier dat Israël zichzelf zal verdedigen tegen elke poging om de soevereiniteit van zijn land te schenden. „Dat is zowel ons recht als onze plicht. We zullen dat blijven doen waar dat nodig is. Laat niemand zich daarin vergissen.”

De sabbatsrust in Israël werd in de vroege ochtenduren verstoord toen een Iraanse drone het Israëlische luchtruim binnendrong. Een helikopter van de Israëlische luchtmacht haalde die vervolgens neer. Daarna bestookte de luchtmacht de Iraanse controlepost op de Syrische luchtmachtbasis T4 bij Palmyra, die de drone bestuurde. De vliegtuigen kregen daar te maken met zwaar afweervuur.

Een van de F16’s die bij deze actie betrokken, was stortte daarna neer in Laag-Galilea. Het toestel was blijkbaar kwetsbaar, omdat het zich op grote hoogte bevond om te checken of het doel in Syrië was geraakt. De piloot en navigator konden de F16 met de schietstoel verlaten en worden gered.

De Israëlische luchtmacht kwam daarop opnieuw in actie in Syrië, waarbij 12 Iraanse en Syrische doelen werden bestookt. Tijdens deze luchtaanvallen zou er aanzienlijke schade zijn aangericht aan de luchtafweercapaciteit van Syrië.

Alle drie partijen scoorden punten. Israël slaagde erin een geavanceerde drone te traceren en neer te schieten. De luchtmacht trof Iraanse en Syrische doelen in Syrië. Iran zond met succes een drone naar Israël. Syrië kan er trots op zijn dat het een Israëlisch gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten.

De Israëlische luchtmacht heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk in Syrië aanvallen uitgeoefend op wapenvoorraden die bestemd waren voor het Libanese Hezbollahleger. Hezbollah beschikt over meer dan 100.000 raketten waarmee het Israël kan bestoken. Die kunnen grote schade aanrichten in het Israëlische achterland.

Aanvankelijk kon de Israëlische luchtmacht doen wat ze wilde in Syrië. Het bleef bij wat veroordelingen en dreigementen van Syrische kant. Maar nu de Syrische president Bashar Assad dankzij Rusland aan de winnende hand is in de burgeroorlog in zijn land, wordt Syrië assertiever. Zodra Israëlische vliegtuigen doordringen in Syrië, probeert de Syrische luchtafweer ze te raken. De Israëlische vliegtuigen zijn echter uitgerust met technieken om aan het Syrische afweer te ontsnappen.

Regels veranderd

Maar als het aan Syrië en Iran ligt zijn de regels van het spel nu veranderd. Een woordvoerder van Assad liet weten dat „de agressie van de zionistische entiteit veroordeeld wordt als een terreurdaad en die zal niet worden getolereerd.” Hij voegde eraan toe dat „elke nieuwe agressie serieus beantwoord zal worden.”

Wat ook belangrijk is: in hoeverre is de Russische president Vladimir Poetin nog bereid om de Israëlische acties in Syrië te tolereren? Israëlische media meldden dat premier Netanyahu en Poetin elkaar zaterdag spraken. Poetin maande Netanyahu om te stoppen met de militaire acties. De Russen zijn bang dat hun manschappen in Syrië worden getroffen. Verder mag Israël Assads positie niet teveel verzwakken, want Poetin vindt dat hij aan de macht moet blijven.

Netanyahu kan zich niet permitteren de Russische president tegen zich in het harnas te jagen. Die zorgt er immers ook voor dat de militaire aanwezigheid van Iran in Syrië binnen de perken blijft. Ook zou een breuk met Rusland betekenen dat Israëlische vliegtuigen bij acties in Syrië en Libanon te kampen krijgen met nog efficiëntere luchtafweer.