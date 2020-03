Poetin geeft alle Russen een week vrij

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een televisietoespraak voor alle Russen in niet-vitale beroepen een vrije week aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Nadat de Russische president Vladimir Poetin woensdag in een knalgeel pak een speciaal voor het coronavirus ingericht ziekenhuis had bezocht, sprak hij later op de dag in een televisietoespraak het volk toe. Hij kondigde daarin een breed pakket aan sociale en economische maatregelen voor Rusland aan, in de hoop daarmee verdere verspreiding van de epidemie in te dammen.

De president waarschuwde het Russische volk het virus serieus te nemen: „Alstublieft, denk niet, zoals sommige mensen soms doen, dat het je niet kan treffen. Het kan iedereen raken.” Van 28 maart tot 5 april stuurt hij daarom alle werknemers naar huis.

Uitstelregelingen

De Russen hoeven zich geen zorgen te maken over hun loon: de overheid staat garant voor de betaling daarvan. Om ervoor te zorgen dat bedrijven de salarissen kunnen blijven uitbetalen, worden onder meer de verzekeringspremiers gehalveerd. Het midden- en kleinbedrijf mogen belastingen bovendien zes maanden later overmaken.

Mocht het zo zijn dat bedrijven in de problemen komen, kunnen ze ook nog eens uitstel van aflossing van leningen krijgen. Een eventueel faillissement wordt ook uitgesteld met zes maanden, inclusief het innen van schulden en boetes.

De overheid zal bovendien extra financiële middelen beschikbaar stellen voor veteranen, gezinnen met kinderen en werklozen. Mensen met verlies van ten minste 30 procent van het inkomen krijgen de mogelijkheid om zowel de betaling van hun consumenten- als hypotheekleningen uit te stellen.

Vooral de rijken gaan meer betalen: de dividendbelasting gaat omhoog van 2 naar 15 procent. De maatregelen zullen alleen resultaten opleveren als de Russen verenigd zijn, zei de president.

Thuisblijven

In de hoofdstad Moskou zijn alle evenementen in de buitenlucht al afgelast. Ook bijvoorbeeld theaters en sportclubs zijn dicht. Vanaf donderdag moeten bijna 2 miljoen 65-plussers thuisblijven. De regering heeft vanaf vrijdag bovendien alle burgerluchtvaart van en naar het land verboden. Russische luchtvaartmaatschappijen mogen nog wel staatsburgers uit het buitenland terughalen.

De president meldde verder dat het referendum van 22 april, waarin Russen moeten stemmen over de grondwetswijziging waarmee Poetin in principe tot 2036 aan de macht kan blijven, wordt verplaatst naar een later moment.

Mede dankzij het vroegtijdig nemen van maatregelen en het uitvoeren van meer dan 192.000 tests wist Rusland het aantal coronagevallen relatief laag te houden, althans volgens de officiële cijfers. Rusland telde donderdagmorgen officieel ruim 650 gevallen van coronapatiënten en 3 doden.