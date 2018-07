Poetin en Trump bijeen in Helsinki

De leiders van Rusland en de Verenigde staten, Vladimir Poetin en Donald Trump, zijn in de Finse hoofdstad Helsinki bij elkaar gekomen. Het is hun eerste officiële Russische-Amerikaanse topconferentie, al hebben de mannen elkaar al eerder ontmoet. De presidenten arriveerden in het presidentieel paleis in de Finse hoofdstad en zaten vrijwel naast elkaar. Voor de camera’s gaven ze elkaar geen hand.

Trump uitte in de aanloop naar de bijeenkomst felle kritiek op zijn voorgangers. „Onze relatie met Rusland is nooit slechter geweest door jarenlange Amerikaanse dwaasheid en stupiditeit”, schreef hij op Twitter. Hij kreeg daar bijval van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat op de eigen Twitteraccount instemmend reageerde.

Het Kremlin hoopt dat de bijeenkomst de „eerste stap” kan zijn naar het oplappen van de relatie tussen de landen. Rusland en het Westen liggen onder meer in de clinch over de annexatie van de Krim, de vergiftiging van een Russische oud-spion in Groot-Brittannië en de beschuldiging dat Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezing te beïnvloeden.

„De presidenten Trump en Poetin respecteren elkaar en kunnen het goed met elkaar vinden”, zei de woordvoerder van het Kremlin. „Er is geen duidelijke agenda. Dat bepalen de staatshoofden zelf.”