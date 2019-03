„Piloten klaagden eerder over 737 MAX 8”

Zeker vijf piloten hebben eerder in de VS geklaagd over problemen met de besturing van een Boeing 737 MAX 8 tijdens cruciale momenten in de vlucht. Dat meldden Amerikaanse media woensdag.

Enkele van die problemen zijn vergelijkbaar met de vermoedelijke oorzaak van de crash met een dergelijk toestel in Indonesië in oktober. De piloten hadden moeite om de neus van het toestel in de juiste richting te houden door problemen met het zogenoemde anti-stall systeem.

De piloten deden hun beklag bij een landelijk platform waar zij zonder consequenties voor hun baan onregelmatigheden kunnen melden. Een van de captains meldde daar dat de neus van zijn toestel binnen enkele seconden dermate snel omlaag ging dat het alarm afging.

Afgelopen zondag stortte in Ethiopië een Boeing 737 MAX 8 neer waardoor alle 157 inzittenden om het leven kwamen.