Peuter (3) in VS schiet zichzelf dood op eigen verjaardagsfeest

Een 3-jarige jongen in de VS heeft zichzelf per ongeluk doodgeschoten op zijn eigen verjaardagsfeestje. Volgens de politie kreeg hij waarschijnlijk het wapen in handen nadat het uit de zak van een van de gasten was gevallen.

Familieleden en vrienden waren zaterdag bijeengekomen in Porter, nabij de Texaanse metropool Houston, om het feestje van de peuter te vieren. Toen ze aan het kaarten waren hoorden ze plotseling een schot en ontdekten dat de jongen een wond in zijn borst had. Het kind bezweek kort daarop aan zijn verwonding.

„Onze gedachten en gebeden in het licht van dit tragische ongeval zijn bij de familie en vrienden”, zei de politie.