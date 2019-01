Pelosi laat Trump geen ‘troontrede’ houden

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zal president Donald Trump geen ‘troonrede’ laten houden in het Huis zolang de shutdown voortduurt. Na aanvankelijk protest, ging Trump akkoord.

Pelosi schreef woensdag in een brief dat ze niet toestaat dat Trump zijn rede houdt totdat de al weken voortdurende problemen rond de financiering van de federale overheid zijn opgelost. De rede stond voor 29 januari op de agenda van het Huis van Afgevaardigden in Washington.

Trump kondigde aanvankelijk daarna aan op een alternatieve manier een State of the Union te zullen geven. Hij vertelde niet wat dat precies betekende. Hij noemde het „een schande” dat hij de rede niet mocht houden. De president kwam later op die uitspraak terug en liet via Twitter weten dat hij de State of the Union toch pas zal houden als de shutdown voorbij is. De toespraak wordt ook, zoals gebruikelijk, in het Huis van Afgevaardigden gehouden, aldus Trump. „Ik kijk er naar uit om in de nabije toekomst een geweldige State of the Union-toespraak te geven!”, schreef het staatshoofd.

Impasse

Pelosi’s brief kwam woensdag kort nadat Trump had laten weten volgende week gewoon zijn State of the Union in het Amerikaanse parlement te zullen uitspreken, ondanks de huidige crisis. Het parlement en de president verkeren in een impasse over de financiering van een muur op de grens met Mexico waardoor de betaling van een deel van de overheid stilligt, de zogenoemde shutdown.

Pelosi vroeg Trump eerder al in een brief het uitspreken van de State of the Union uit te stellen, ook vanwege veiligheidsproblemen. Vanwege de shutdown is een deel van het beveiligingspersoneel van het Huis op verlof.

Door de shutdown hebben honderdduizenden federale ambtenaren in de VS vorige week voor de tweede achtereenvolgende keer geen salaris ontvangen.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019