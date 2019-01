Pelosi: Amerikaanse troonrede moet uitgesteld

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, wil in de huidige crisis tussen president en parlement geen Amerikaanse ‘troonrede’. Pelosi vraagt daarom in een brief aan president Trump de jaarlijkse presidentiële toespraak State of the Union uit te stellen.

Trump blokkeert begrotingsvoorstellen, omdat hij wil dat daarin ook 5,7 miljard dollar opzij gezet wordt voor een muur langs de Mexicaanse grens. De Democraten weigeren daarmee in stemmen.

Daardoor ligt de financiering van een deel van de overheid stil wat de shutdown wordt genoemd. Pelosi wil dat eerst de shutdown ophoudt en dat Trump pas daarna zijn beleidstoespraak in het parlement houdt. Als hij dat per se op de 29e wil doen, zoals nu op de agenda staat, zou hij hem schriftelijk moeten verspreiden en niet in het Congresgebouw moeten komen uitspreken, vindt Pelosi.