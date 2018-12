Parijs zet nog meer politie in

De Franse regering zet zaterdag in het hele land 89.000 veiligheidsmensen in om de demonstraties van de zogenoemde ‘gele hesjes’ in goed banen te leiden. Dat is een stuk meer dan de 65.000 die eerder op de dag werden aangekondigd. Alleen al in Parijs zullen achtduizend manschappen worden ingezet, zo liet de Franse premier Edouard Philippe .

„We hebben hier te maken met mensen die niet komen om te demonstreren maar willen rellen en we willen de mankracht hebben om hen geen vrije hand te geven”, aldus de eerste minister. Volgens de premier gaan ook tien pantservoertuigen van de gendarmerie de weg op. Dat is voor het eerst sinds de rellen in de buitenwijken van Parijs in 2005.