Overheid VS ziet niets meer in hydroxychloroquine tegen corona

De Amerikaanse overheid trekt zijn handen af van de vermeende coronabestrijders hydroxychloroquine en het verwante chloroquine. De medicijnenwaakhond FDA heeft besloten dat de twee middelen niet meer mogen worden toegediend in noodgevallen bij behandelingen tegen het coronavirus.

Volgens de instantie, die zegt zich te baseren op nieuw bewijs, is het onwaarschijnlijk dat de medicijnen effectief zijn tegen corona. Zo blijkt hydroxychloroquine infecties niet te voorkomen. Het medicament is eigenlijk bedoeld tegen malaria, en was door de Amerikaanse president Trump nog de hemel in geprezen. In combinatie met een antibioticum zou het een van de grootste doorbraken in de geschiedenis van de geneeskunde kunnen worden, aldus de president. Hij zou de twee middelen ook zelf hebben genomen uit voorzorg na enkele coronabesmettingen in zijn omgeving.

In Nederland werd het onderzoek naar chloroquine en hydrochloroquine stilgelegd met de verwachting dat andere medicijnen beter zullen werken.