Overheid Samoa dicht om mazelen

Overheidsdiensten in Samoa sluiten donderdag en vrijdag massaal de deuren vanwege een dodelijke uitbraak van de mazelen. De regering heeft daar opdracht toe gegeven zodat alle ambtenaren kunnen meehelpen bij de grootschalige vaccinatiecampagne in de afgelegen eilandenstaat.

Het dodental door de uitbraak van de mazelen in Samoa is inmiddels opgelopen tot 53. De regering meldt dat sinds zondag bijna 200 nieuwe besmettingen zijn gemeld. De uitermate besmettelijke ziekte, die ook in Nederland nog voorkomt, kon om zich heen grijpen door de lage vaccinatiegraad in het land met circa 200.000 inwoners.

In totaal zijn sinds het begin van de uitbraak in oktober 3728 besmettingen gemeld. Dat betekent dat bijna 2 procent van de bevolking ziek is geworden. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar. De meeste overleden patiënten zijn jonger dan vier jaar. De regering heeft vorige maand de noodtoestand uitgeroepen, scholen gesloten en inentingen verplicht gesteld.

Premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi zegt dat alleen overheidspersoneel dat gaat over de elektriciteit- en watervoorziening later deze week door moeten werken. Hij wil alle inwoners onder de 60 jaar laten inenten.

Malielegaoi drukt zijn landgenoten op het hart dat traditionele genezers niet bij machte zijn de „wrede epidemie” een halt toe te roepen. „Laten we samenwerken om degenen die niet geloven dat vaccinaties de enige oplossing zijn te overtuigen.”