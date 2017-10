Oude presidentsfoto brengt ruim drie ton op

Een bijna 175 jaar oude foto van de voormalige Amerikaanse president John Quincy Adams zittend op een stoel heeft op een veiling van Sotheby’s in New York 360.500 dollar opgebracht (308.000 euro). Adams was in de periode 1825-1829 de zesde president van de VS. De afbeelding die donderdag onder de hamer kwam, dateert uit 1843. Adams was toen 76 jaar.

Phillip Haas maakte de plaat in Washington. Het is voor zover bekend de oudste foto van een Amerikaanse ex-president. Het veilinghuis schatte de waarde van de unieke opname, afkomstig uit een privéverzameling, op 150.000 à 250.000 dollar. Vier geïnteresseerde bieders dreven de prijs op. Wie de nieuwe eigenaar is, bleef onbekend.