Orkaan Dorian zwakt af maar blijft gevaarlijk

De orkaan Dorian die zich op zo’n 170 kilometer ten oosten van Palm Beach in Florida bevindt, is afgezwakt naar de derde categorie. Volgens Weeronline zal het oog van Dorian niet aan land komen in de Amerikaanse staat Florida. Dat wil niet zeggen dat de overlast van de orkaan in de regio minder wordt.

Volgens de laatste weermodellen zal de orkaan afbuigen naar het noorden. Er komen nu windsnelheden van 195 kilometer per uur voor met kans op nog fellere windstoten.

De staten Florida, South Carolina en Georgia krijgen de komende dagen te maken krijgen met overlast. Weeronline denkt dan aan orkaanwinden en gevaar voor stormvloed. Ook zal de waterhoogte stijgen. In een uur tijd kan aan de oostkust van Florida 10 tot 15 millimeter regen vallen. Ook moet er rekening worden gehouden met hoge golven van zeker 6 meter.

Op de Bahama’s zijn zeker vijf doden gevallen door de orkaan. Volgens het Rode Kruis zijn 13.000 huizen beschadigd. In sommige delen van de Bahama’s staat het water tot 1,80 meter hoog.