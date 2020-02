Opvolger Angela Merkel wil geen bondskanselier worden

Partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer van de christendemocratische CDU zal zich niet kandidaat stellen voor het bondskanselierschap van Duitsland. Ze heeft dat maandag aan haar partij laten weten, meldt een woordvoerder van de CDU.

Kramp-Karrenbauer was de beoogd opvolger van bondskanselier Angela Merkel. Eind dit jaar zal binnen de conservatieve partij een nieuwe leider worden gekozen.

De 57-jarige Kramp-Karrenbauer was de beoogd opvolger van bondskanselier Angela Merkel. Maar binnen haar partij was niet iedereen overtuigd van haar leiderschapskwaliteiten. Dat werd vorige week nog eens duidelijk toen de lokale tak van de CDU in deelstaat Thüringen een bond smeedde met de nationalistische en populistische Alternative für Deutschland (AfD). Dat was tegen de zin van Kramp-Karrenbauer en Merkel.

Kramp-Karrenbauer volgde Merkel in 2018 op als leider van de CDU. Ze werd voor een termijn van twee jaar gekozen. Afgelopen zomer werd ze minister van Defensie binnen de regering van Merkel, als opvolgster van de huidige voorzitter van de Europese Commissie,Ursula von der Leyen.

Merkel regeert Duitsland sinds 2005. De bondskanselier maakte in 2018 bekend niet een nieuwe termijn te ambiëren. De eerstvolgende landelijke verkiezingen in Duitsland staan gepland voor het najaar van 2021.

Kramp-Karrenbauer komt maandagmiddag met een officiële verklaring.