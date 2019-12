Oppositie: Bouterse moet eer aan zichzelf houden

Chan Santokhi, leider van Surinames grootste oppositiepartij VHP, vindt dat president Desi Bouterse of zijn partij de NDP, zelf het besluit moet nemen tot aftreden. Dat heeft hij maandag desgevraagd tegen het ANP gezegd. Bouterse werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf vanwege medeplichtigheid aan de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982.

Volgens de VHP-leider moet Bouterse zichzelf de vraag stellen of hij nog geloofwaardig is. „Kan ik het presidentschap nog geloofwaardig vervullen met zo’n vonnis? Dien ik het nationaal belang van Suriname door aan te blijven als president? Het gaat om de vraag of hij aan zichzelf moet denken of aan Suriname” aldus Santokhi, die vindt dat als Bouterse en de NDP het echt menen met de rechtsstaat, zij de uitspraak van de rechter moeten respecteren.

Santokhi geeft aan dat tijdens een vorige regering, toen een VHP-minister werd vervolgd, de man in kwestie is afgetreden. „Wij hielden ons aan de normen en waarden van de scheiding der machten. We hielden ons aan de rechtsstaat. Dus het gaat hier om de vraag of de NDP nationaal belang wil dienen of een persoonlijk belang.”