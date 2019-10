Opnieuw tienduizenden straat op in Barcelona

Tienduizenden mensen zijn vrijdag in Barcelona opnieuw de straat op gegaan om te protesteren tegen de veroordeling tot gevangenisstraffen van negen separatistische leiders van Catalonië. Zij probeerden zich in 2017 tevergeefs af te scheiden van Spanje. Het is de vijfde dag op rij dat mensen in Barcelona protesteren tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof.

Ook staakten vrijdag veel werknemers en ging de Sagrada Familia, de bekende basiliek in de stad, op slot. De regering in Madrid houdt de situatie scherp in de gaten. De betogingen leidden eerder deze week tot geweld op straat. „Die acties zullen niet ongestraft blijven”, zei de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska.

Veel mensen die meelopen met de protestmars dragen de Catalaanse vlag en roepen de autoriteiten op de separatisten vrij te laten. De protesten verlopen, in tegenstelling tot eerder deze week, relatief rustig.