Opnieuw meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Voor de tweede dag op rij zijn er in een etmaal meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Duitsland. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft vrijdagochtend nog eens 11.242 besmettingsgevallen gemeld.

Donderdag schoot het aantal nieuwe coronabesmettingen bij de oosterburen pijlsnel omhoog. Die ochtend werd door het RKI een recordwaarde van 11.287 nieuwe gevallen gemeld. Het was voor het eerst dat in 24 uur meer dan 10.000 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in Duitsland. Vorige week meldde Duitsland ook drie dagen op rij recordaantallen nieuwe besmettingen. Die varieerden echter rond de 6600 tot ongeveer 7800 gevallen.

Met de laatste cijfers van het RKI komt het totale officiële aantal coronabesmettingen in Duitsland op 403.291. In het afgelopen etmaal stierven in Duitsland nog eens 49 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale Duitse dodental komt daarmee op 9954.