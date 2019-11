Opkomst Spaanse verkiezingen valt tegen

De opkomst voor de parlementsverkiezingen in Spanje valt tot dusver tegen. Rond 14.00 uur bracht 38,8 procent van de kiezers zijn stem uit, aldus het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken zondag. In april stond dat percentage bij de eerdere verkiezingen op dat tijdstip op 41,5.

De Spanjaarden gaan zondag voor de tweede keer dit jaar en voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus. Interim-premier Pedro Sánchez zag zich in september genoodzaakt nieuwe verkiezingen uit te schrijven, omdat hij na de stembusgang in april onvoldoende steun kon vinden om een regering te vormen.