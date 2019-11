Ophef over fiscale aanpak Duitse mannenclubs

Het voornemen om honderden mannenverenigingen belastingvoordelen te ontnemen, houdt de Duitse politiek in zijn greep.

Bondsminister Olaf Scholz (Financiën) wil honderden verenigingen ‘tot nut van het algemeen’ die vrouwen buitensluiten, financieel straffen voor hun uitsluitingsbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om schutterijen en sportclubs die niet openstaan voor het lidmaatschap van vrouwen. In Bild am Sonntag kondigde hij aan de wet te willen wijzigen. „Verenigingen die statutair geen vrouwen opnemen, dienen naar mijn mening geen algemeen nut en vallen buiten de wet. Wie vrouwen buitensluit, dient geen belastingvoordeel of -aftrek te krijgen”, meent Scholz.

Coalitiepartij CSU wijst het voornemen van de hand. Volgens algemeen secretaris Markus Blume is het niet juist om verenigingen te benadelen, simpelweg omdat zij zich op mannen richten. „Ik vraag me af: heeft Olaf Scholz weleens gehoord van zangkoren voor mannen, de katholieke vrouwenbond of vrouwenzelfhulpgroepen? Het is absurd om onze verenigingen naar geslachtskenmerken in te delen in goed en fout”, vindt Blume. „Gelijkberechtiging is een belangrijk onderwerp, maar dit voorstel helpt daarbij niet.”

Het Deutsches Ehrenamt, dat het verenigingsleven in Duitsland ondersteunt, schrijft op zijn website dat „iedereen die dat wil lid moet kunnen worden van een ‘vereniging tot nut van het algemeen’”.