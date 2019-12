Open brief evangelicale leiders VS: Wij steunen Trump

Onder Amerikaanse evangelicals is een heftig debat ontstaan over de oproep van de hoofdredacteur van het tijdschrift Christianity Today (CT) dat president Trump moet worden afgezet. In een open brief hebben 177 evangelicale leiders dit commentaar veroordeeld.

Mark Galli, die op 3 januari 2020 vertrekt als hoofdredacteur van CT, schreef vorige week dat Trump in zijn contacten met de Oekraïne zijn macht heeft misbruikt en daarmee niet alleen de grondwet overtrad maar, „belangrijker nog”, zich „verregaand immoreel” heeft gedragen. Daarom moet hij worden afgezet.

Dat veel christenen zich niet door het optreden van Trump geschokt tonen, komt volgens Galli „doordat deze president het begrip ”moreel handelen” ondergeschikt heeft gemaakt in zijn beleid.” De CT-hoofdredacteur wijst erop dat de president zelf heeft bekend dat hij immoreel heeft gehandeld in zaken en in zijn omgang met vrouwen en, bovendien, „daar is hij trots op.”

Teleurgesteld

Met 80.000 abonnees is CT een van de meest invloedrijke magazines in de Amerikaanse evangelicale wereld. Het blad, dat in 1956 door Billy Graham werd opgericht, wil boven de partijen staan en onthoudt zich doorgaans van politiek commentaar. „Maar van tijd tot tijd achten we het geboden politiek stelling te nemen.” Galli zegt dat de afzetting geen zaak is van „partijpolitieke loyaliteit maar van trouw aan de Schepper van de Tien Geboden.”

Vrijwel direct na het verschijnen van het gewraakte commentaar reageerde Franklin Graham, zoon van de bekende evangelist. Hij stelde dat zijn in november 2018 overleden vader zeer teleurgesteld zou zijn geweest over de oproep om Trump af te zetten. Franklin vertelde dat zijn vader in 2016 op Trump had gestemd.

De oprichter van de organisatie Focus on the Family, dr. James Dobson, verweet begin deze week Galli zich bij de Democraten te hebben gevoegd „die een gerichte campagne voeren om Trump uit te schakelen.” Hij vroeg zich af of CT liever een president wil die „vurig strijdt voor abortus, die tegen het gezin is, een afkeer heeft van het leger, vijandig staat tegenover Israël, voorstander is van een socialistische regering, hogere belastingen wil, tegen vrije schoolkeuze is, er voorstander van is dat mannen aanwezig zijn in vrouwenkleedruimten en dat jongens in meisjestoiletten komen, de agenda van lhbt’ers promoot, tegen ouderlijke rechten is.”

In een open brief aan CT-directeur Timothy Dalrymple schreven 177 conservatieve evangelicale leiders begin deze week dat ze vanwege hun steun aan Trump ten onrechte worden getypeerd „als radicaal rechtse zeloten.” „Wij zijn Bijbelgetrouwe christenen en vaderlandslievende Amerikanen”, stellen zij in hun brief.

De 177 ondertekenaars zeggen dankbaar te zijn dat de president vertegenwoordigers van de evangelicale gemeenschap geregeld om advies vraagt. Verder erkennen ze dat het politieke systeem van Amerika niet volmaakt is. „Het maakt deel uit van de gevallen wereld waarin we leven en waarbij we steunen op de genade van de Heere Jezus Christus, die op gelijke wijze aangeboden wordt aan zondaren en geheiligden. We zijn er dankbaar voor te behoren tot degenen uit de geschiedenis die, net zoals Jezus, het kwalijk genomen wordt vergevingsgezind te zijn voor tollenaren en zondaren. En we nemen onze verantwoordelijkheid serieus om de keizer te geven wat des keizers is.”

Zondag probeerde Galli de ophef te neutraliseren door te beweren dat hij geen „politiek oordeel” over de president had willen geven, maar dat zijn commentaar een uitnodiging was aan alle evangelicals om het morele karakter van Trump kritisch te evalueren.

Vervreemd

Directeur Dalrymple schreef begin deze week dat CT in theologisch opzicht nog steeds een conservatief blad is: pro-life en pro-family.

Maar net zoals Galli waarschuwde hij voor de verbintenis tussen Trumps politiek en de evangelicale beweging. „Uit liefde voor Jezus en Zijn kerk, niet vanwege politieke partijdigheid of intellectueel elitarisme, voelen wij ons genoodzaakt te zeggen dat de alliantie van het Amerikaanse evangelicalisme met dit presidentschap enorme schade heeft toegebracht aan het christelijk getuigenis. Het heeft veel van onze kinderen en kleinkinderen vervreemd. Het heeft de Afro-Amerikaanse, Hispanic-Amerikaanse en Aziatische Amerikaanse broeders en zusters geschaad. En het heeft de inspanningen van talloze zendelingen die in de verre gebieden van de Heere werken, beschadigd.”