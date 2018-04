„OPCW-missie mag Douma nog niet in”

De missie van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) krijgt nog geen toegang tot het gebied in de Syrische stad Douma waar een aanval met chemische wapens zou hebben plaatsgevonden. Dat zegt de Britse delegatie bij de OPCW.

„Vrije toegang is essentieel. Rusland en Syrië moeten meewerken”, twitterde de Britse afvaardiging.

Hoewel de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken dat in eerste instantie ontkende, zei hij later dat de missie is vertraagd door de raketaanvallen van de Amerikanen, Britten en Fransen zaterdag, meldde het Russische persbureau TASS. De Russische OPCW-delegatie benadrukte dat Rusland niet van plan is het werk van de onderzoekers te hinderen.