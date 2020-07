Ongeschonden kerkklokken van Norcia zijn tekenen van hoop

Vier jaar na een grote aardbeving, zijn in het Italiaanse Norcia de klokken van de plaatselijke kerk weer teruggevonden. De meeste klokken zijn de ramp ongeschonden doorgekomen.

Vijf klokken van de basiliek van de heilige Benedictus in Norcia (Umbrië) zijn eerder deze week onder een vier meter dikke laag puin gehaald. De klokken bleken bijna geen schade te hebben geleden en zouden zo weer in de klokkenstoel kunnen worden gezet, ware het niet dat de kerk in het najaar van 2016 bijna compleet werd verwoest.

Op 30 oktober trof een aardbeving van 6,1 op de schaal van Richter Umbrië in Centraal-Italië. De massieve klokkentoren van de Benedictuskerk stortte in, waardoor een groot deel van het centrale schip van de kerk werd verwoest. De beving betrof feitelijk een enorm krachtige naschok van de aardbeving die twee maanden eerder in Amatrice (Lazio) 299 slachtoffers eiste.

Symbool

Dankzij voorzorgsmaatregelen die de autoriteiten namen, eiste de beving bij Norcia geen nieuwe slachtoffers. Wel is het dagelijks leven in en rond Norcia sindsdien niet meer werkelijk op gang gekomen. De basiliek staat als het ware symbool voor wat de hardnekkige chaos in het stadje veroorzaakte: de aardbeving van oktober 2016.

Benedictus was de stichter van de orde van benedictijnen. De cultus rond de heilige Benedictus (480-547) is voor de rooms-katholieke kerk belangrijk. Het Vaticaan beschouwt de man als zogeheten beschermheilige van Europa. Met de bouw van de kerk van Benedictus werd in de dertiende eeuw begonnen. De basiliek werd gebouwd ter ere van (de heilige) Benedictus, die er in het dorp ter wereld kwam.

Een van de deze week teruggevonden klokken is de campanone (grote klok), die 1800 kilo weegt. Er wordt nog een kerkklok vermist, maar met wat is teruggevonden zijn de bewoners al reuze blij. „De vondst van de ongeschonden kerkklokken is een boodschap van hoop voor de inwoners van Norcia en het bisdom, en biedt ons troost,” zei Renato Boccardo, de plaatselijke aartsbisschop eerder deze week tegen een journalist van een lokale krant. De kerkklokken zijn volgens de geestelijke een „belangrijke monument van geloof en geschiedenis.”

Wederopbouw

Ook de wethouder van Cultuur van Norcia laat weten dat de klokken een belangrijk symbool zijn. „Het is het begin van de wederopbouw van ons gebied,” aldus wethouder Giuseppina Perla.

De bisschop kritiseerde wel de werkzaamheden, omdat die heel langzaam op gang zijn gekomen. Ook al heeft de aardbeving bijna vier jaar geleden plaatsgevonden, nog steeds is men bezig om puin te ruimen. Wel is deze week de aanbesteding voor het ontwerp van de wederopbouw van Sint Benedictuskerk uitgeschreven. Het is nog onbekend wanneer de basiliek (die op een deel van de façade na geheel verwoest is) weer kan worden ingewijd.