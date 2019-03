Onderzoek naar defensieminister VS over Boeing

De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een onderzoek ingesteld naar de minister van Defensie, Patrick Shanahan. Het onderzoek richt zich op de vraag of Shanahan ethische regels heeft geschonden door als lid van de regering-Trump zijn voormalige werkgever Boeing te promoten, meldde het Amerikaanse blad Time.

Het onderzoek komt een week nadat een ‘waakhond’ van de overheid, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), een klacht van negen pagina’s schreef aan de inspecteur-generaal van het Pentagon en er op aandrong de mogelijke relatie te onderzoeken. Waar het om gaat is of Shanahan het Pentagon aanspoorde om meer door Boeing gemaakte F-15X-straaljagers te kopen, iets wat de luchtmacht niet wil en of hij Boeing-rivaal Lockheed Martin Corp. tijdens regeringsbijeenkomsten hekelde.

Shanahan, die na meer dan drie decennia bij Boeing naar het Pentagon kwam, heeft vragen over mogelijke belangenconflicten bij het lucht- en ruimtevaartbedrijf altijd afgehouden. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers voor de Amerikaanse krijgsmacht.