Onderzoek: foetus voelt mogelijk al vanaf twaalf weken pijn

Ongeboren baby’s kunnen mogelijk al vanaf twaalf weken pijn ervaren. Dat zou betekenen dat zij wel degelijk lijden als ze dan worden geaborteerd.

Dat concludeert de Britse hoogleraar Stuart Derbyshire in een artikel in het gezaghebbende medische tijdschrift Journal of Medical Ethics, waarover dagblad Daily Mail zondag berichtte.

Eerdere studies wezen uit dat de menselijke foetus, zolang die nog geen 24 weken oud is, geen pijn kan voelen. In veel landen, waaronder Nederland, is 24 weken de wettelijke grens waarbij een zwangerschap nog mag worden afgebroken.

Tegenstanders van abortus zeggen al jaren dat een foetus veel pijn lijdt tijdens een abortus. Het onderzoek dat in het Journal of Medical Ethics werd gepubliceerd, lijkt die conclusies te bevestigen.

Derbyshire dringt er dan ook op aan dat vrouwen die een abortus willen laten plegen worden geïnformeerd dat de ingreep pijn bij de foetus kan veroorzaken. Medisch personeel moet vrouwen ook op de mogelijkheid wijzen om de foetus pijnmedicatie te geven, voorafgaand aan de zwangerschapsafbreking.