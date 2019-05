Omaanse auteur wint Man Booker International

Schrijfster Jokha Alharthi uit Oman heeft de Man Booker International Prize voor de beste vertaalde fictie van het afgelopen jaar gekregen voor haar roman Celestial Bodies. Alharthi is de eerste Arabische auteur die de prestigieuze prijs wint. De auteur en vertaalster Marilyn Booth ontvangen samen 50.000 pond (57.000 euro).

Celestial Bodies gaat over drie zussen in het dorp al-Awafi in Oman. Ze zijn ooggetuige van de postkoloniale geschiedenis van het land in het Midden-Oosten. "Elegant en strak gecomponeerd, vertelt het verhaal de volwassenwording van Oman door het prisma van de liefdes en verliezen van één familie", schreef de jury. "Een boek dat zowel het hoofd als het hart in dezelfde mate verovert en waard is om bij stil te staan."

Alharthi’s boek is de eerste roman uit Oman die naar het Engels is vertaald. "Ik ben vereerd dat de deur is opengezet voor de rijke Arabische cultuur", zei de 40-jarige schrijfster na de uitreiking van de prijs in Londen.