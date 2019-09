Noord-Korea tot nieuw overleg met VS bereid

Noord-Korea is bereid de gesprekken met de Verenigde Staten over het omstreden atoomprogramma van het Aziatische land te hervatten. Kort na de aankondiging voerde Pyongyang een rakettest uit, waarbij twee projectielen werden afgevuurd.

De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui zei maandag dat haar land bereid is eind deze maand een „allesomvattende dialoog” met de Amerikanen aan te gaan, op een plaats en tijdstip waarover beide partijen het nog eens zouden moeten worden. Ze drong er bij Washington op aan met een „nieuwe benadering” te komen om de „hoop op een overeenkomst levend te houden.”

Haar aankondiging kwam na een verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, waarin hij de hoop op nieuwe gesprekken uitsprak.

Enkele uren na de uitspraken van de Noord-Koreaanse bewindsvrouw vuurde Noord-Korea twee projectielen vanuit het zuiden van het land richting het oosten af. Dat meldde de militaire staf van Zuid-Korea. De raketten legden een afstand van ruim 300 kilometer af.

Het is de achtste keer dat Noord-Korea raketten afschiet sinds de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Yong-un elkaar afgelopen juni ontmoetten op de grens van beide Korea’s. Een hoge regeringsmedewerker van de VS zei dat Washington op de hoogte is van de jongste lanceringen. „We houden de situatie in de gaten en hebben nauw contact met onze bondgenoten in de regio.” Bij eerdere lanceringen verklaarde de Trump al dat hij zich daar geen zorgen over maakt.

Een ambtenaar van het Japanse ministerie van Defensie meldde geen bevestiging te hebben dat een ballistische raket op Japans grondgebied terecht is gekomen. Daarover deden eerder berichten de ronde. Hij ziet in de jongste lanceringen geen onmiddellijk gevaar voor de nationale veiligheid.