Noord-Korea bereidt „bommenregen van folders” op Zuid-Korea voor

Een zwaar bombardement staat Zuid-Korea te wachten, liet Noord-Korea maandag weten. In plaats van paniek ontlokte dat scepsis in Seoul. Reden? De bommen bestaan uit propagandafolders.

Zo’n 12 miljoen folders liggen gereed om met 3000 heliumgasgevulde ballonnen richting Zuid-Korea te worden gestuurd. Dat meldden maandag Noord-Koreaanse nieuwsmedia, zij het in iets andere bewoordingen. In het persbericht werd gesproken over „een bommenregen van folders” die over de onderdanen van dat verachtelijke schorem (lees: de Zuid-Koreaanse regering) wordt losgelaten.

Waarnemers wezen maandag op het sneue van de dreiging. Alsof de aan hightechmedia verslaafde Zuid-Koreanen onder de indruk zullen zijn van een lading... folders. „Ze zullen er eerder om lachen”, aldus Chad O’Carroll, directeur van de denktank Korea Risk Group.

O’ Carroll betwijfelde maandag of de ballonnen wel richting het zuiden gaan drijven. „Meestal werden zulke acties in de winter gehouden, omdat de wind dan richting het zuiden waait; in juni gaat de stroming in omgekeerde richting.” De actie is volgens Noord-Korea een antwoord op ballonnen die geregeld vanaf Zuidkoreaans grondgebied naar het noorden worden losgelaten. Dat die campagnes inmiddels zijn verboden, mocht niet baten. „Dat is te laat”, aldus de Noord-Koreanen.

Overigens zijn de Zuidkoreaanse ballonacties ook onder Zuid-Koreanen omstreden. Zo zouden ze de relatie tussen Noord en Zuid onnodig in een Koude Oorlogssfeer brengen. Christenen wijzen erop dat de ballonnen (en de lading eronder) gevaar opleveren voor Noord-Koreanen die ze oppakken en mee naar huis nemen.

Intussen lijkt er aan Noord-Koreaanse kant meer aan de hand dan enkel boosheid over ballonnen. Dat wordt bevestigd door zwaarder Noord-Koreaans geschut dat eerder werd ingezet. Zo werd het verbindingskantoor van Noord- en Zuid-Korea opgeblazen. Opvallend was verder dat de agressieve taal richting het zuiden niet werd gebezigd door president Kim Jong-un zelf, maar door diens zus Kim Yo-jong. Over de reden daarvan werd alom gespeculeerd. Als zijn vertrouweling zou ze grote kans maken hem op te volgen. Voorwaarde is dan wel dat ze bij de militaire elite acceptabel is. Een agressieve campagne door haar geleid, en waarbij Zuid-Korea het moet ontgelden, zou precies dát doel dienen.

Deze week opperden waarnemers een andere mogelijkheid: Kim zou zijn zus inzetten om de aandacht op hemzelf en zijn land te vestigen, zonder daarbij zelf goodwill te verspelen. Immers, niet hij, maar zijn zus bezigt agressieve taal. Dergelijke woorden bezigen op een uitnodigingskaart lijkt nogal tegenstrijdig, maar voor Noord-Koreanen is dat gebruikelijk. Je trekt er aandacht mee, en bangmakerij dwingt ook nog eens concessies af. En die kan Kim wel gebruiken nu sancties tegen zijn land aanhouden en corona de economie in zijn land zwaar treft en daarmee de levens van onderdanen in gevaar brengt. Vooral de aandacht van president Trump zou Kim op het oog hebben. Hem zelf agressief bejegenen, leidde in het verleden niet tot gewenste resultaat, daarom zou Kim zijn zus inzetten.