Noodtoestand in Somalië en Pakistan om sprinkhanen

Landen in Afrika en Azië kampen met een sprinkhanenplaag. Somalië en Pakistan riepen daarom de noodtoestand uit. De sprinkhanen vormen een groot gevaar voor de oogst. Daarom heeft Somalië zondag vanwege de plaag de noodtoestand afgekondigd.

Dat maakte het Somalische ministerie van Landbouw bekend. Ook andere landen in Afrika en Azië kampen met een sprinkhanenplaag.

De Pakistaanse regering heeft zaterdag de noodtoestand uitgeroepen wegens een sprinkhanenplaag. De vraatzuchtige insecten bedreigen de voedselproductie van het Zuid-Aziatische land. „We hebben te maken met de ergste sprinkhanenplaag in meer dan twee decennia en hebben besloten de nationale noodtoestand uit te roepen”, aldus de minister van Informatie.

sprinkhaan

De sprinkhanen waren in juni het land binnengekomen vanuit Iran. Eerst vielen katoenplanten, mais en tarwe in het zuidwesten van Pakistan ten prooi aan de zwerm. Nu hebben de beesten hun weg van de provincie Sindh naar het noordwestelijke Khyber Pakhtunkhwa gevonden.

Volgens deskundigen heeft de sprinkhanenplaag te maken met de extreme weerschommelingen in de Afrikaanse regio. Het ministerie van Somalië spreekt over de „slechtste situatie in 25 jaar tijd” voor de landbouw. „Voedselbronnen voor mensen en vee zijn in gevaar. Als we nu niet handelen, riskeren we een ernstige voedselcrisis die we ons niet kunnen veroorloven”, zo luidde de verklaring. Het land in de Hoorn van Afrika is een van de armste in de regio.

Verloren

De sprinkhanen, die buitengewoon groot zijn, teisteren Somalië en buurland Ethiopië al zeker sinds december. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties zijn al vele tienduizenden hectares aan gewassen kaal gevreten en verloren gegaan.

Ook Oeganda en Zuid-Soedan worden bedreigd. Daarnaast zijn de sprinkhanen ook Kenia binnengedrongen. David Phiri, coördinator voor Zuid-Afrika bij de VN Voedsel‑ en Landbouworganisatie waarschuwde eind januari dat pas in juni de zwermen sprinkhanen, vanwege het drogere weer, zullen afnemen.

Tot die tijd zal de grootte van de zwermen en het aantal sprinkhanen, vanwege de regen en begroeiing juist toenemen, volgens de coördinator. „Er moet onmiddellijk iets gebeuren. Zelfs een kleine zwerm kan in één dag tijd het voedsel voor 35.000 mensen opeten”, meende Phiri.