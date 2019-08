Noodlanding Russisch vliegtuig in maisveld

Een Russisch passagiersvliegtuig heeft donderdag in de buurt van Moskou een geslaagde noodlanding in een maisveld gemaakt, nadat beide motoren van de Airbus A321 met meer dan 230 inzittenden waren uitgevallen door een botsing met vogels.

Er zouden 23 gewonden zijn, onder wie negen kinderen. Passagiers posten video-opnamen van de geslaagde buiklanding op sociale media.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Moskou. Het vliegtuig van Ural Airlines was juist van de luchthaven Ramenskiy (ten oosten van Moskou) vertrokken op weg naar de Krim, meldt het Russische ministerie van Rampenbestrijding.

De copiloot van het toestel, Georgi Moerzin (23), zegt in een video: „Na het opstijgen vlogen er vogels in de motoren, waarbij de linker meteen stilviel. Daarna werd ook de rechtermotor getroffen en hield ermee op. We hadden geen aandrijving meer en verloren hoogte. De captain nam de controle over en zette het toestel door manuele besturing in het veld neer.”

Meteen na de geslaagde noodlanding werden captain Damir Joesoepov en zijn rechterhand Moerzin overladen met complimenten. Gouverneur Evgeni Koeyvasjev van de regio Sverdlovsk zei dat zij „fantastisch vakmanschap en zelfcontrole hadden getoond”.

„Zij en de bemanning hebben 223 levens gered. Het zijn helden”, aldus de gouverneur.