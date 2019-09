Nigeria telt na tien jaar conflict 22.000 vermiste personen

In Nigeria staan 22.000 mensen als vermist opgegeven. Dat is volgens het Internationale Rode Kruis (ICRC) de tragische balans na een decennium van oorlog en geweld in het noordoosten van het land.

Van de 22.000 vermisten was bijna 60 procent minderjarig op het moment van de verdwijning. Duizenden ouders weten dus niet wat er met hun kind is gebeurd en of het vandaag nog in leven is.

„Het is een nachtmerrie voor elke ouder om niet te weten waar je kind is. Het is erg genoeg de harde realiteit voor duizenden ouderparen in Nigeria”, zei ICRC-voorzitter Peter Maurer donderdag na een vijfdaags bezoek aan Nigeria.

Vaak worden familieleden van elkaar gescheiden als ze geweld ontvluchten. Ook zijn er verhalen over ontvoeringen en opsluiting. Het ICRC werkt samen met de lokale afdeling van het Rode Kruis om de vermisten te helpen opsporen door onder meer foto’s van hen te verspreiden.

Tot nu zijn 367 verdwijningen opgelost sinds de eerste melding aan het ICRC in 2013. Het werk wordt bemoeilijkt omdat grote delen van het noordoosten onbereikbaar zijn voor humanitaire organisaties. Vaak hebben mensen ook meermalen moeten vluchten voor geweld, wat het nog moeilijker maakt om hen terug te vinden.

„Wat mij het meeste frustreert, is dat ik niet weet of hij nog in leven is of niet”, zegt Falmata Amodu, de moeder van een jongen die in 2013, op tienjarige leeftijd, verdween tijdens een aanval. „Elke keer als ik eten klaarmaak voor de rest van ons gezin, denk ik aan hem. Mijn man heeft drie jaar lang nachtmerries gehad. Telkens riep hij de naam van onze vermiste zoon in zijn slaap: „Alkali, Alkali, Alkali”.”

Het conflict in Noordoost-Nigeria is al sinds 2009 aan de gang. Terreurgroep Boko Haram ontwricht er systematisch de samenleving en eist een striktere naleving van de islamitische sharia.