Nieuwe status Kasjmir verhoogt spanning in regio

Aanhangers van de Indiase regeringspartij BJP reageerden op sociale media enthousiast op het besluit om de Indiase deelstaat Kasjmir de autonome status te ontnemen. Critici zijn bang voor „etnische zuiveringen.”

Wat wil de Indiase premier Modi hiermee bereiken?

Het opheffen van de autonome status van Kasjmir stond al lang op de agenda van de hindoenationalistische BJP-partij van premier Narendra Modi. De speciale status zou de integratie van moslims in het gebied in de weg staan. Het afschaffen was onderdeel van de verkiezingscampagne, die dit voorjaar eindigde in een grote zege voor de BJP.

Mehbooba Mufti, voormalig regeringsleider van de deelstaat Kasjmir, stelt dat de India van de overwegend islamitische regio een hindoestaat wil maken. Ook de Pakistaanse premier Imran Khan vreest dat India „etnische zuiveringen zal uitvoeren in Kasjmir”, aldus de BBC.

Premier Pakistan vreest etnische zuiveringen

Volgens Junaid Qureshi, directeur van de denktank The European Foundation for South Asian Studies, hechten de inwoners „veel waarde” aan de speciale status. „De algehele indruk op korte termijn is dat de stap niet heel positief zal worden ontvangen. Geweld in Kasjmir is niet nieuw. Emoties lopen snel hoog op en kunnen gemakkelijk in geweld veranderen.”

Premier Modi nam dan ook veiligheidsmaatregelen om elke vorm van oproer in de kiem te smoren. Zo stuurde hij tienduizenden extra militairen naar het gebied en politici werden onder huisarrest geplaatst. Ook sneed de regering-Modi het Indiase deel van Kasjmir vrijwel af van communicatie met de buitenwereld.

Qureshi kan op voorhand wel zeggen dat vooral hindoes en boeddhisten overwegend positief zijn over het besluit. „Zij hebben dit al lang gewild.”

Wat betekent het voor de kleine christelijke minderheid in de regio?

Christenen in Kasjmir staan bloot aan islamitische en hindoeïstische dreiging en houden zich gedeisd. Volgens Qureshi is het aantal christenen „op een paar handen te tellen.” De christenen kunnen als „minuscule minderheid” geen rol van betekenis spelen. „Ik heb nog nooit gezien dat ze een standpunt hebben ingenomen”, aldus Qureshi.

Wat maakt de situatie in Kasjmir zo gespannen?

De huidige situatie wordt getekend door een langlopend territoriaal geschil tussen Pakistan en India. In 1947 werd Brits-Indië onafhankelijk en opgesplitst in onder andere het seculiere India en het islamitische Pakistan.

Uit angst dat de lokale hindoevorst van de overwegend islamitische regio Kasjmir koos voor India, viel Pakistan de regio binnen en ontstond een twee jaar durende oorlog. Na een staakt-het-vuren kwamen de partijen een bestandslijn overeen, die het gebied in tweeën deelt. Beide landen claimen echter de hele regio als hun bezit.

Ook intern zijn de Kashmiri’s al decennialang verdeeld over de toekomst van de regio. Sommige inwoners willen bij Pakistan horen, anderen wensen een onafhankelijke staat. Aanslagen van militante groeperingen, opererend vanuit Pakistan, maken de kwestie nog ingewikkelder.

Hoe reageert buurland Pakistan?

Pakistan reageerde boos op het besluit. Stafchef Qamar Javed Bajwa verklaarde dat het Pakistaanse leger „de Kashmiri’s voluit steunt in hun gerechtvaardigde strijd – en dat tot het einde.” Een bron bij de Indiase overheid zei echter dat stap geen gevolgen heeft voor de bestandslijn die het gebied verdeelt, aldus de BBC. Volgens Qureshi gaat het besluit vooral over het deel dat onder India valt. „Pakistan en India hebben altijd geclaimd dat Kasjmir bij hen hoort. Interne politieke veranderingen zorgen er niet voor dat deze claims worden opgezegd.”