Nieuwe orkaan bedreigt Mexico en VS

De tropische storm Zeta heeft zich ontwikkeld tot een orkaan van de eerste categorie en zorgt voor veel regen in de Mexicaanse steden Cozumel en Cancun. Naar verwachting draait Zeta naar het noorden en dreigt de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi te treffen.

De orkaan gaat vermoedelijk dinsdag aan land op het Mexicaanse schiereiland Yucatán. Die regio kampte enkele weken geleden al met grote overstromingen door de orkaan Delta. Maar liefst 20 centimeter regen zou in Yucatán, delen van Cuba en zelfs in Florida kunnen vallen als Zeta naar het noorden trekt, zeggen weersvoorspellers.

Zeta is al de 27e storm in het huidige orkaanseizoen, slechts een minder dan in 2005 toen Katrina New Orleans verwoestte. Dit jaar hebben zich zoveel stormen gevormd dat het orkaancentrum geen officiële namen meer heeft en Griekse letters gebruikt om stormen aan te duiden.

De VS zijn bijzonder zwaar getroffen, met orkanen Isaias, Laura, Hanna, Sally en Delta die allemaal de kustlijn aandeden en miljarden dollars aan schade veroorzaakten. Zeta zou de elfde storm kunnen zijn die dit jaar in de VS aan land gaat. Als die Louisiana bereikt, wordt de staat dit seizoen voor de vijfde keer geraakt.