‘Nieuwe Britse wetgeving zal brexit-afspraken deels tenietdoen’

De Britse regering is van plan met een nieuw wetsvoorstel te komen dat belangrijke onderdelen van de terugtrekkingsovereenkomst met de EU teniet zal doen. Dat schrijft de Financial Times op basis van drie anonieme bronnen. Londen legt daarmee een bom onder de huidige onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord.

De bronnen melden aan de krant dat de nieuwe wetgeving over de interne markt naar verwachting „de juridische bepalingen uit delen van het terugtrekkingsakkoord tenietdoet”. Het zou onder meer gaan om afspraken over staatshulp en de Noord-Ierse douane. Een van de ingewijden zegt dat de stap „duidelijk en bewust” de afspraken van oktober over het voorkomen van een harde grens bij Noord-Ierland zal ondergraven. Het Britse regeringsvoorstel zal naar verluidt woensdag gepubliceerd worden.

In oktober vorig jaar bereikten premier Boris Johnson en de EU een akkoord over de voorwaarden voor het Britse vertrek uit de EU dat begin dit jaar plaatshad. Londen en Brussel proberen het nu eens te worden over een handelsovereenkomst, maar daar lijkt weinig schot in te zitten.

In een verklaring die door het kantoor van de premier zondag naar buiten is gebracht staat dat Johnson maandag aan de EU mededeelt dat 15 oktober wat hem betreft de deadline is voor het sluiten van een akkoord. „Als we het tegen die tijd niet eens kunnen worden, dan zie ik niet dat er een vrijhandelsovereenkomst tussen ons komt, en dat moeten we allebei accepteren en verder gaan”, zal hij zeggen. „We kunnen en willen geen compromis sluiten over de basisprincipes van wat het betekent om een onafhankelijk land te zijn.”

Als er geen akkoord wordt bereikt, zou Groot-Brittannië een handelsrelatie hebben met de EU zoals die met Australië, wat „een goed resultaat” zou zijn, gaat Johnson zeggen. „Als regering bereiden we ons voor, aan onze grenzen en in onze havens, om er klaar voor te zijn. We zullen de volledige controle hebben over onze wetten, onze regels en onze viswateren.”

Er moet voor het eind van het jaar een deal liggen, want dan verloopt de overgangsperiode die begon na de brexit. Tijdens die overgangsperiode houdt het Verenigd Koninkrijk zich nog aan EU-regels.