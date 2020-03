Nieuw Israëlisch wapen tegen coronavirus: een zelfreinigend mondkapje

Herbruikbare katoenen mondkapjes die bacteriën en virussen doden. Het is een Israëlische uitvinding die op het juiste moment in productie gaat. Uitvinder Jeff Gabbay: „Als Jood zijn we op deze wijze een zegen voor de volken.”

Talpiot, het is naar Nederlandse standaarden een wat groezelig industrieterrein in het zuiden van Jeruzalem. Er bevinden zich een aantal glimmende winkelcentra. Verder wemelt het er van de autogarages, eettentjes en andere bedrijven. In de kelder van een onooglijk gebouw ergens in een achterafstraatje huist Argaman Technologies. De buitenzijde verraadt niet dat zich in het gebouw een hightechbedrijf bevindt dat op dit moment alle tanden bijzet om de wereldbevolking te wapenen tegen het coronavirus.

Tot voorkort opereerde Argaman Technologies min of meer onder de radar, vertelt oprichter en directeur Jeff Gabbay. „Onze uitvinding zou veel impact hebben op de gezondheidszorg. Daarom wilden we pas actief de publiciteit zoeken nadat we het hele ontwikkelproces zouden hebben afgerond. Nu het coronavirus de wereld verovert, kunnen we niet langer zwijgen en focussen we ons op een deelproduct: een 100 procent veilig mondkapje.”

De directeur pakt het mondkapje dat op een stapel papieren op zijn bureau ligt. „Het lijkt een gewoon katoenen mondkapje. Het doet echter meer. Behalve dat het kapje de lucht filtert, doodt het alle bacteriën en virussen. Het is jarenlang te gebruiken. Wassen mag, hoeft niet.”

He geheim van het mondkapje zit in een speciale behandeling van het gebruikte katoen: CottonX. Op geavanceerde wijze zijn er minuscule bewerkte koperdeeltjes (oxide van koper) in het katoen ‘geschoten’. Koperoxide heeft de eigenschap dat het bacteriën en virussen doodt. Bovendien kunnen bacteriën er niet resistent van worden. Mochten de ongewenste gasten toch door de laag CottonX dringen, dan wacht daar ook nog een zogenaamd nanofiber membraam, een soort minuscule filter.

Het mondkapje was oorspronkelijk bedoeld voor patiënten die een chemokuur ondergaan. Hun weerstand is laag. De kapjes bieden bescherming tegen bacteriën en virussen. Andere toepassingen met CottonX waar Argaman Technologies aan werkt zijn bijvoorbeeld antivirale en -bacteriële kleding, handdoeken en beddengoed. De primaire doelgroep is de medische sector. Jaarlijks sterven er wereldwijd namelijk vele duizenden mensen aan ziekenhuisinfecties.

Gabbay, een religieuze Jood, blijft bescheiden bij zijn uitvinding. „Ik geloof dat wat we doen in overeenstemming is met Bijbelse profetie. We worden als Joden geroepen om een licht te zijn in de wereld. Door uitgerekend nu deze mondkapjes te produceren, kunnen we tot een zegen zijn voor de volken.”

Opschalen

De telefoon gaat. De directeur maant om de recorder uit te zetten. Het blijkt een Duitse zakenpartner te zijn. Hem wordt opgedragen zo snel mogelijk op zoek te gaan naar geschikte productielocaties in Duitsland en Italië. „Het is nu zaak om de productiecapaciteit zo snel mogelijk te op te schalen.”

De huidige productie gaat vooral naar Azië. Dat verandert echter, vermoedt Gabbay. „Vanmiddag heb ik een gesprek met een vertegenwoordiger van de Israëlische regering.” Er zijn ook contacten met de Amerikaanse overheid.

Ondertussen staat de telefoon bij het bedrijf roodgloeiend. Bedrijven en particulieren van over de hele wereld plaatsen bestellingen voor de mondkapjes (stuksprijs 50 dollar). Argamin kan op dit moment onmogelijk aan de overweldigende vraag voldoen. De contactgegevens van mensen met serieuze gezondheidsklachten worden op een lijst geplaatst. Zij worden als eerste geholpen.