Nicht Donald Trump gedreven door rancune

Tot groot ongenoegen van president Trump ligt vanaf dinsdag het boek van zijn nicht Mary in de winkel. Die spuwt haar gal over oom Donald. „Hij is een egoïst en manipulator van de eerste orde.”

De titel zegt al genoeg: ”Too Much and Never Enough: How my Family created the World’s Most Dangerous Man” (Te veel en nooit genoeg: Hoe mijn familie de gevaarlijkste man van de wereld creëerde). Daarmee is Trump te kijk gezet. En dat wíl Mary ook. Want één ding is duidelijk: zij wordt niet alleen gedreven door zorg over de politiek van haar oom, maar ook door rancune.

De voorvallen die de 55-jarige nicht van de president voor het voetlicht brengt, zijn weinig vleiend. Oom Donald manipuleert de feiten en maakt mensen kapot. Alles wat bijdraagt aan de groei van zijn eigen ego, doet hij. Daarbij ontziet hij niets en niemand – zelfs zijn eigen familieleden niet.

Het pijnlijkst is voor Mary Trump dat de president haar vader, Fred Trump jr., aan zijn lot overliet toen hij zichzelf door alcoholisme te gronde richtte. Op de avond dat hij stervende was, ging Donald met zijn zus naar de bioscoop. „Donald heeft, in navolging van mijn grootvader en met medeweten van zijn broers en zussen, mijn vader vernietigd. Ik kan niet toestaan dat hij hetzelfde doet met mijn land”, schrijft Mary Trump, die werkzaam is als klinisch psycholoog.

Opvoeding

Dat de president een ongebreidelde en onverzadigbare honger naar geld, macht en roem heeft, is volgens nicht Mary het gevolg van de opvoeding die vader Fred Trump sr. zijn kinderen gaf. Die legde een enorme druk op zijn zonen om succesvol te worden in het familiebedrijf. Vader Trump lijkt geen greintje menselijk gevoel of inlevingsvermogen te hebben gehad. Hij wilde dat zijn zonen „killers” waren. Fred jr. vertrok uiteindelijk uit het familiebedrijf. Donald bleef. Mary constateert: „Doordat Fred sr. zijn zoon Donald leerde zijn gevoelens te beheersen en hem liet inzien dat veel van zijn emoties ontoelaatbaar waren, raakte Donald getraumatiseerd.”

Al voor publicatie van het boek kwamen er enkele pikante details naar buiten. Behalve dat vader Trump in emotioneel opzicht Donald een Spartaanse opvoeding gaf, blijkt ook dat Fred sr. slimme constructies bedacht om zijn zoon financieel te bevoordelen, ten koste van de andere kinderen en vooral van de fiscus

Tot nu toe was niet bekend dat de jonge Trump een slimme leeftijdgenoot zou hebben betaald om toelatingsexamen voor verdere studie te doen. Door een goede score voor deze toets te behalen werd hij toegelaten tot de Wharton Business School, het prestigieuze instituut waar ooit ook de miljardairs Elon Musk en Warren Buffett studeerden.

Dat Donald aan grootheidswaanzin lijdt, is volgens Mary binnen de familie geen taboe. Zij schrijft dat Trumps zus Maryanne in 2015 tijdens een lunch heeft gezegd dat Donald de Republikeinse nominatie niet zal binnenhalen. „Donald is een clown. Dit gaat nooit gebeuren.” Ook zou Maryanne zich later hebben verbaasd over de steun van evangelische christenen voor haar broer. „De enige keer dat Donald naar de kerk ging, was toen de camera’s er ook waren. Het is verbijsterend. Hij deed dat alleen voor de stemmen. Hij heeft geen principes. Geen enkele!”, zo citeert Mary haar tante Maryanne.

De president en zijn broer Robert hebben in de achterliggende weken tevergeefs geprobeerd de verschijning van dit boek tegen te houden. Daarbij beriepen zij zich op een overeenkomst uit 2000, waarin een heftige ruzie over de erfenis van Fred sr. werd bijgelegd. Mary en haar broer –als kinderen van Fred jr.– dachten na het overlijden van opa Trump samen het kindsdeel van hun vader te erven. Door toedoen van oom Donald bleken ze van de erfenis te zijn uitgesloten. Dat zette de toch al gespannen verhouding tussen de kinderen van Fred jr. en de rest van de familie op scherp. In 2000 werd de zaak geschikt. Toen zouden Mary en haar broer hebben beloofd nooit meer over het verleden te praten.

Die belofte lijkt Mary nu te hebben gebroken. Volgens haar uit zorg voor de toekomst van haar land. Zij wil duidelijk een andere politieke koers. In 2016 steunde ze daarom Hillary Clinton. Maar wie het boek doorneemt, merkt al spoedig dat persoonlijke motieven ook een rol spelen. De vuile was van de familie wordt zonder gêne buiten gehangen. Dat is de zwakte van het zoveelste boek over de huidige president. Dat neemt niet weg dat het hem behoorlijk kan schaden. Want het is al voor verschijnen een bestseller.