New York Times geeft stemadvies

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: The New York Times steunt Joe Biden te stemmen en miljoenen Amerikanen stemden al per post.

De Editorial Board van The New York Times is eruit: Amerikanen moeten op 3 november voor Joe Biden kiezen. De groep commentatoren schreef deze week een uitgebreid stemadvies in de krant. De disclaimer bij het stuk benadrukte nog wel dat de Editorial Board los van de nieuwsredactie staat en niet per se de mening van de hele krant vertegenwoordigt, maar het standpunt van het invloedrijke dagblad lijkt wel eens te meer duidelijk.

Joe Biden heeft gezworen een president voor alle Amerikanen te zijn, zelfs voor degenen die hem niet steunen, begint het opiniestuk. En hij heeft ook plechtig beloofd de „ziel van Amerika te herstellen.” Het idee dat een staatshoofd de belangen van het hele land op het oog zou moeten hebben, voelt bijna revolutionair, stellen de auteurs.

Het legt volgens hen pijnlijk bloot dat de Verenigde Staten er niet best voor staan. Het land is zwakker, bozer, verdeelder en minder hoopvol dan vier jaar geleden. Maar zij hebben er het volste vertrouwen in dat Biden de man is die dat allemaal beter kan maken. „Hij is goed geschikt voor de uitdaging – misschien wel juist hij.”

Het artikel vervolgt met een opsomming van de prestaties die Biden volgens de inschatting van de auteurs na zijn verkiezingsoverwinning zal neerzetten. Een kleine greep uit het lijstje van grootse verwachtingen. Als president zal de Democraat de beginselen van de rechtsstaat omarmen en het publieke vertrouwen in de democratische instituties herstellen. De regering zal hernieuwd respect voor wetenschap en deskundigheid aan de dag leggen. Hij zal pal staan voor Amerika’s bondgenoten en zich keren tegen vijanden die de Amerikaanse democratie proberen te ondermijnen.

De uitslag van de stembusgang van 3 november zal het allemaal uitwijzen. Voor die verkiezingen hebben inmiddels al meer dan 3,8 miljoen Amerikanen hun stem via de post uitgebracht. Dat is een aanzienlijk hoger aantal dan tijdens de vorige verkiezingen in 2016. Toen hadden rond deze tijd 75.000 kiezers via de post gestemd, aldus U.S. Elections Project dat de stemmen bijhoudt, deze week.

Het duurt nog een kleine maand voordat de fysieke stemlokalen op 3 november opengaan, maar in meer dan de helft van de staten is het al mogelijk om vervroegd via de post te stemmen. Er was al voorspeld dat veel meer mensen dit jaar hun keuze tussen zittend president Donald Trump en uitdager Joe Biden van de Democratische partij met briefstemmen zouden vastleggen.

Het grote aantal is te verklaren door de uitbreiding van de mogelijkheden om per post te stemmen vanwege het coronavirus. De vroege kiezers willen drukte bij de stembureaus vermijden. Een andere verklaring voor het hoge aantal is volgens het Elections Project dat veel mensen hun mening al hebben gevormd.