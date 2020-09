New Hampshire: unieke swing state in Democratisch gebied

New England is sinds de jaren ’90 stevig in handen van de Democratische Partij. Slechts in één van de zeven noordoostelijke staten hebben de Republikeinen nog een kans op winst: New Hampshire. Hillary Clinton won in 2016 deze staat met minder dan 3.000 stemmen verschil, maar in 2000 bezorgde de staat George W. Bush nog het presidentschap.

New Hampshire staat bekend om zijn prachtige natuur én de cruciale rol tijdens de verkiezingen. De staat is op zijn mooist in de nazomer, als de bomen de staat geel en rood kleuren tijdens de zogeheten Indian Summer. De bergen van de kleine staat zijn het hele jaar door een populaire vakantiebestemming.

Toch krijgt New Hampshire vooral aandacht vanwege de rol die de staat op politiek gebied speelt. Tijdens de voorverkiezingen is het na Iowa de tweede staat waar gestemd kan worden om een kandidaat voor de Republikeinen en/of Democraten te kiezen. Wil je president worden, dien je veel aandacht te geven aan de inwoners van New Hampshire. Bovendien moet je hun steun niet voor lief nemen. Straalt een kandidaat dat uit, kiest een aanzienlijk deel direct voor een ander. Eigenzinnigheid is onderdeel van het karakter van de staat. Niet voor niets is het motto “Live free or die” (leef vrij of sterf).

Bij presidentsverkiezingen speelt New Hampshire de laatste decennia een belangrijke rol. Tot eind jaren ’80 stemde de regio New England voornamelijk Republikeins en wonnen kandidaten van die partij in New Hampshire regelmatig met meer dan 25 procent verschil. Maar door onder meer een snel veranderende bevolkingssamenstelling hebben de Democraten vat gekregen op de regio. Zowel (vaak hoogopgeleide) nieuwkomers als jongeren steunen hen in grote mate. Daardoor hebben de Republikeinen bij de presidentsverkiezingen sinds 1992 slechts één keer in New Hampshire gewonnen en verloren zij ook steevast in de andere staten van New England.

De overwinning in New Hampshire was wel een cruciale zege. In 2000 waren alle ogen gericht op de hertelling in Florida om te bepalen of George W. Bush of Al Gore de nieuwe president zou worden. Had Gore echter ruim 7.000 stemmen meer gekregen in New Hampshire, zou de uitkomst in Florida geen verschil meer hebben gemaakt. Hij had een campagneteam van slechts twee man in de staat. Een blunder, bleek op de verkiezingsdag.

Ook in 2020 wordt er weer gestreden om de vier kiesmannen die New Hampshire te bieden heeft. De kiezers zijn overwegend fiscaal conservatief en sociaal liberaal. Daarmee hebben beide kandidaten aanknopingspunten om stemmen te winnen. President Trump is niet erg populair in de staat. Sinds hij president werd verlieten ruim 20.000 inwoners van New Hampshire de Republikeinse Partij (7.000 meer dan bij de Democraten). Anderzijds scoorde Joe Biden hier slecht tijdens de voorverkiezingen. Hij eindigde op een vierde plaats met weinig steun. Zowel de Republikeinen als de Democraten zullen New Hampshire dan ook zeker niet voor lief nemen. De les van Al Gore hebben zij wel geleerd.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle 50 staten plaatsvinden, is in de meesten de uitslag van te voren al bekend. Het is slechts spannend in ruim 10 staten, de zogeheten ‘swing states’. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.