New Hampshire tweestrijd tussen Sanders en Buttigieg

Na de chaos bij de Iowa caucuses zijn er in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw voorverkiezingen bij de Democraten. Ditmaal wordt er gestemd in de staat New Hampshire. Bernie Sanders maakt de meeste kans op de overwinning.

New Hampshire is een kleine staat in het noordoosten van de Verenigde Staten met een voornamelijk blanke, rijke bevolking. De bevolking staat vooral bekend om haar eigenzinnige karakter. Dat blijkt al uit het motto: ”Live free or die”, dat ook op de nummerborden van New Hampshire staat.

De burgers zijn trots dat zij als tweede hun voorkeur mogen uitspreken voor wie de presidentskandidaat van hun partij wordt. Bovendien doen zij dat op een onafhankelijke manier. Wie te vroeg denkt verzekerd te zijn van hun steun, wordt pardoes op zijn nummer gezet.

Dit jaar lijken de voorverkiezingen in New Hampshire een tweestrijd te worden tussen Bernie Sanders en Pete Buttigieg. Eerstgenoemde heeft in de afgelopen weken de leiding genomen in de lokale peilingen. Sanders komt uit de naastgelegen staat Vermont. Daardoor is hij al bekender in New Hampshire; de staten hebben namelijk deels dezelfde media. Ook sluit hij goed aan bij de Democratische kiezers. Die zijn hier bovengemiddeld progressief. Hij won de staat in 2016 ruim van Hillary Clinton. Bij de komende stemming is hij de grote favoriet.

Buttigieg wist echter handig gebruik te maken van de chaos in Iowa. Voordat ook maar meer dan 1 procent van de uitslagen bekend was, riep hij zichzelf vorige week maandag al uit tot winnaar. Sindsdien is hij als een komeet gestegen in de peilingen. Hij staat nog op een aanzienlijke achterstand, maar die valt wel binnen de foutmarge. Voor Buttigieg is het cruciaal dat hij een goede prestatie neerzet in New Hampshire. In de staten waar daarna gestemd wordt –Nevada en South Carolina– is hij aanzienlijk minder populair.

De opmars van Buttigieg gaat ten koste van Joe Biden. Beide mannen richten zich op de gematigde Democraten. Biden had een slechte uitslag in Iowa en kondigde in het debat afgelopen vrijdag al aan dat hij weinig hoop had op een betere prestatie in New Hampshire. Zijn pijlen zijn gericht op South Carolina, waar hij rekent op de steun van de Afro-Amerikaanse bevolking. Of dit lukt, is nog maar de vraag.

Mocht de voormalig vicepresident van Barack Obama in New Hampshire weer slecht scoren, dan nemen de twijfels over de kansen van Biden verder toe. Kiezers die hem aanvankelijk steunden, zullen dan mogelijk overlopen naar een andere kandidaat omdat die meer kans maakt de Democratische nominatie te winnen.

Elizabeth Warren en Amy Klobuchar kunnen zich eveneens geen slechte uitkomst veroorloven. Zij strijden met Biden om de derde plaats. Voor Warren dreigt het gevaar dat haar supporters overlopen naar Bernie Sanders.

Klobuchar was altijd al de underdog. Zij probeert dezelfde kiezersgroepen aan te spreken als Buttigieg, Biden en Michael Bloomberg, op wie pas vanaf maart gestemd kan worden. Door een goed optreden tijdens het laatste verkiezingsdebat is zij wel gestegen in de peilingen, maar haar steun is nog steeds beperkt. Tenzij Klobuchar in New Hampshire weet te verrassen, is haar campagne zo goed als voorbij.