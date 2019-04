Netanyahu zal wel winnen, maar wat gebeurt er daarna?

In Israël is het aftellen begonnen. Dinsdag gaat de bevolking naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De kans dat de zittende premier Netanyahu en zijn Likudpartij de verkiezingen winnen, lijkt groot. Wat daarna gebeurt, is echter onzeker.

Jeruzalem, vrijdagmiddag. Inwoners van de Israëlische hoofdstad spoeden zich door de straten om inkopen voor sjabbat te doen. Weldra zullen de winkels sluiten. Daarna nog een weekend lang om na te denken over de politieke keuze die zij dinsdag zullen maken.

De partijen doen een laatste poging om burgers over de streep te trekken. Want het aantal zwevende kiezers is fors, als we de peilingen moeten geloven. Op het Sionplein in Jeruzalem probeert het campagneteam van de Blauw en Wit-alliantie van oud-generaal Benny Gantz de bevolking ervan te overtuigen dat een stem op Netanyahu een keus voor een verdeeld land, onder leiding van een corrupte premier is.

Voor de Jaffapoort schallen de verkiezingsleuzen van Likud uit enorme luidsprekers. De echo’s weerkaatsen tegen de muren van de Oude Stad. Een stem voor Gantz is een keus voor links. En dat kan alleen maar onheil brengen, is de boodschap. Het tekent het einde van de campagne. Kennelijk zijn de partijen in de ‘verliesmodus’ gegaan. Zij proberen de kiezer vooral te laten zien wat er gebeurt als zij verliezen.

Hoe dan ook geven de statistieken aan dat ongeveer een kwart van de kiezers zijn stem op Bibi Netanyahu en zijn Likudpartij zal uitbrengen. Genoeg om dertig zetels in de volksvertegenwoordiging te halen. En vermoedelijk ook net voldoende om Blauw en Wit voorbij te streven en de eerste keus te zijn om een coalitie te vormen.

Dat zal dan naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een rechts-religieuze coalitie zijn. Netanyahu heeft de afgelopen jaren bewezen dat hij goed in staat is een samenwerkingsverband met partijen uit dat kamp te smeden. Dat geeft hem een extra voordeel na de stembusstrijd van dinsdag. Want Gantz zal vermoedelijk op weinig sympathie uit die hoek kunnen rekenen, zelfs als hij de meeste zetels behaalt.

Annexeren

Toch is Netanyahu kennelijk niet helemaal zeker van zijn zaak. Om uiterst rechts extra te lokken, beloofde Bibi afgelopen zaterdag dat hij delen van de Westelijke Jordaanoever zal annexeren als hij na de verkiezingen opnieuw het land zal besturen. Daarmee zou een tweestatenoplossing in het conflict tussen Israël en de Palestijnen ook formeel vrijwel van de baan zijn.

Bibi lijkt de verkiezingen te winnen en met een nieuwe, vijfde ambtstermijn de langst regerende premier van Israël te worden. Daarmee is niet gezegd dat zijn regering een lang leven beschoren zal zijn. Netanyahu hangt een serie aanklachten wegens corruptie en fraude boven het hoofd. Dat zou het land nog dit jaar in een constitutionele crisis kunnen storten.

In Jeruzalem klinken de sirenes. De aankondiging van de wekelijkse rust voor de sjabbat. Even pas op de plaats, voor het verkiezingsgeweld weer losbarst.