Netanyahu moet in 30 dagen immuniteit regelen

De hoogste openbaar aanklager in Israël, Avichai Mandelblit heeft premier Benjamin Netanyahu en het parlement dertig dagen de tijd gegeven om te kijken of de premier gebruikmaakt van zijn recht op parlementaire onschendbaarheid, berichtte de Jerusalem Post.

De aanklager maakte dit in een brief aan parlementsvoorzitter Yuli Edelstein duidelijk en zei dat het proces wegens corruptie in een rechtbank in Jeruzalem gaat beginnen.

Mandelblit voert de druk op Netanyahu en de volksvertegenwoordiging op. Hij stuurde ook een lijst van mensen die worden opgeroepen te getuigen in de drie strafzaken tegen Netanyahu, voornamelijk wegens corruptie en machtsmisbruik. Onder de beoogde getuigen zijn miljardairs, ministers, chefs van veiligheidsdiensten en zakenlieden.