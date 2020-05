„Nederland had geen zeggenschap over inzet atoomwapens”

Nederland had volgens een vrijgegeven Amerikaans document uit 1961 destijds geen zeggenschap over de inzet van nucleaire wapens die hier waren opgeslagen. Hetzelfde gold voor Denemarken, Griekenland, Italië en Portugal. Met andere landen zoals Groot-Brittannië en Frankrijk was wel afgesproken eerst te overleggen in het geval de wapens zouden worden ingezet.

In het magazine Clingendael Spectator van denktank Clingendael wordt melding gemaakt van het document. De informatie komt uit een stuk dat is vrijgegeven door de National Security Archives in Washington. Het is toen gemaakt voor de nationale veiligheidsadviseur van president John F. Kennedy.

Nederland heeft al decennia een kernwapentaak van de NAVO. Daarmee is een squadron F-16’s belast. Maar de regering heeft nooit willen zeggen waar de wapens zijn opgeslagen, hoewel het een publiek geheim is dat ze liggen op Vliegbasis Volkel.

Tegenwoordig is de inzet van nucleaire wapens anders geregeld. Voor de inzet van nucleaire wapens door de NAVO moeten alle lidstaten hun goedkeuring geven. „Dit betekent dat ook bij nucleaire besluitvorming binnen de NAVO altijd de instemming van Nederland vereist is”, schreef het kabinet eind vorig jaar aan de Tweede Kamer.