NAVO-topman: Turkije moet Azerbeidzjan tot kalmte manen

Turkije moet zijn invloed in Azerbeidzjan aanwenden om kalmte te brengen in het conflict om de enclave Nagorno-Karabach. NAVO-topman Jens Stoltenberg deed die oproep maandag tijdens een persconferentie in Ankara met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu.

De vijandigheden in de betwiste regio begonnen ruim een week geleden en ook maandag waren er weer beschietingen. De chef van de militaire alliantie riep beide partijen op tot een wapenstilstand en terugkeer naar de onderhandelingstafel. „Er is geen militaire oplossing”, aldus Stoltenberg, die „zeer bezorgd” is over de escalatie van het geweld.

Turkije is een bondgenoot van het eveneens overwegend islamitische Azerbeidzjan. De Turkse president Erdogan heeft steun aangeboden en eist dat Armenië een einde maakt aan de „bezetting” van Nagorno-Karabach. Turkije staat „met alle middelen en met heel zijn hart” aan de zijde van Azerbeidzjan, zei hij vorige week.

De Franse president Macron zegt bewijs te hebben dat Turkije Syrische huurlingen naar Nagorno-Karabach stuurt.