Natuurbranden Californië breiden verder uit

De natuurbranden in Californië zijn weer groter geworden. Dinsdag kwamen er weer zeventien nieuwe brandhaarden bij. Het Mendocino-branden zijn inmiddels de grootste in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Er zijn 117.0007 hectare bos en natuurgebied in vlammen op gegaan door het Mendocino Complex, zoals de branden gedoopt zijn.

Het vuur heeft 75 huizen verwoest, ruim 23.000 mensen hebben hun huis moet verlaten. Over heel Californië proberen 14.000 brandweerlieden het vuur te bedwingen. De rookpluimen zijn voor de kust van Los Angeles te zien.

De branden breiden zich nog altijd uit. Volgens een meteoroloog ziet het er niet naar uit dat het weer gaat helpen het vuur terug te dringen. Het blijft warm en droog. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 43 graden.

Californië had vorig jaar eveneens te kampen met grote natuurbranden. In de regio’s Santa Barbara en Ventura brandde toen een gebied van zo’n 114.078 hectare af.