‘Natuur herstelt zich als het kans krijgt’

Goed nieuws voor tien bedreigde vogel- en vissoorten. Dankzij uitgebreide beschermingsmaatregelen en broedprogramma’s zijn die populaties volgens de IUCN (International Union for Conservation of Nature) licht hersteld. Op de nieuwe rode lijst van bedreigde diersoorten worden acht vogelsoorten en twee vissoorten geclassificeerd als minder bedreigd dan voorheen, kondigde de IUCN dinsdag in de Zwitserse plaats Gland aan. Onder hen zijn een parkiet en een baarsachtige.

„De berichten over de tien soorten met duidelijke verbeteringen laten zien dat de natuur zich herstelt als het maar een kleine kans krijgt”, aldus waarnemend IUCN voorzitter Grethel Aguilar. „Deze nieuwe editie van de Rode Lijst is een sprankje hoop te midden van de biodiversiteitscrisis.”

In totaal bracht IUCN de status van meer dan 110.000 plant- en diersoorten in kaart waarvan er meer dan 30.000 met uitsterven worden bedreigd. In juli waren er in totaal 105.000 soorten, waarvan er 28.000 met uitsterven werden bedreigd. De lijst wordt minstens twee keer per jaar bijgewerkt.

Van de met uitsterven bedreigde mauritiusparkiet zijn er nu weer zo’n 750 paren, de vogel wordt nu als bedreigd beschouwd. Een baarsachtige vissoort in Australië (maccullochella macquariensis) staat tegenwoordig te boek als bedreigd en niet langer als ernstig bedreigd.

Ook met de guamral gaat het iets minder slecht. Op het eiland Guam in de Stille Oceaan werd in 1987 het laatste wilde exemplaar van de loopvogel gedood door een slang. Nu zijn er gefokte paren, die op een naburig eiland opnieuw zijn geïntroduceerd, inheems geworden. De soort wordt daarom niet langer als „uitgestorven in de natuur” beschouwd, maar als „met uitsterven bedreigd”.

Met veel dieren en planten gaat het wel slechter. 73 soorten worden vandaag de dag meer bedreigd dan een paar maanden geleden. Zo is de populatie van het Europees wild konijn (oryctolagus cuniculus) over het algemeen groot, maar in Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk, wordt de soort nu ernstig bedreigd. Door een virusziekte is de populatie met 70 procent afgenomen. De konijnen zijn belangrijke prooidieren in de regio voor de bedreigde Iberische lynx (pardellynx) en de kwetsbare Spaanse keizerarend (aquila adalberti).