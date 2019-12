NASA lokaliseert gecrashte maanlander

NASA heeft de Indiase maanlander gelokaliseerd die in september op de maan is gecrasht. Het Amerikaanse ruimtevaartinstituut heeft foto’s online gezet van de plek waar de onbemande lander is terechtgekomen.

De Indiase lander, met aan boord een karretje, steeg op 22 juli op vanaf aarde en op 7 september verloor het controlecentrum tijdens de landing het contact. Het was onduidelijk waar het apparaat was terechtgekomen.

De lander zou de bodem bij de zuidpool van de maan gaan onderzoeken. Daar is misschien waterijs te vinden. Het zou tevens een primeur zijn, omdat mensen en verkenners nog nooit op dat deel van de maan zijn geweest.

Vooralsnog zijn alleen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en China erin geslaagd om op de maan te landen.